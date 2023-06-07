Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çayırova'da fabrika çalışanları arasında kavga: 1 kişi bıçakla yaralandı

Çayırova'da fabrika çalışanları arasında kavga: 1 kişi bıçakla yaralandı

Güncel Haberler

Şekerpınar Mahallesi'ndeki makine imalatı yapan fabrikanın paketleme bölümünde çalışan Sezer Ç. ile Metehan Hüseyin K. arasında mola sırasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. İkili arasındaki münakaşanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metehan Hüseyin K. bacağından ve boynundan bıçakla yaralandı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçtıktan sonra polis merkezine giderek teslim olan Sezer Ç. gözaltına alındı.

Çayırova'da fabrika çalışanları arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Şekerpınar Mahallesi'ndeki makine imalatı yapan fabrikanın paketleme bölümünde çalışan Sezer Ç. ile Metehan Hüseyin K. arasında mola sırasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

İkili arasındaki münakaşanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metehan Hüseyin K. bacağından ve boynundan bıçakla yaralandı.

Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçtıktan sonra polis merkezine giderek teslim olan Sezer Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title