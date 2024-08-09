Çayırova'da Evden Ziynet Eşyası Çalan 2 Kadın Tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki evden 8 çeyrek altın, 1 yarım altın, 1 beş taş yüzük, 1 altın kolye çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, zanlılar Y.Ş. ile M.U'yu İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakaladı.

Kadın şüpheliler Y.Ş'nin 9, M.U'nun ise 173 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.