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Çayırova'da Evden Ziynet Eşyası Çalan 2 Kadın Tutuklandı

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki evden çalınan altın ve mücevheratın izini sürerek zanlıları İstanbul'da yakaladı. Kadın şüphelilerin suç kayıtları olduğu belirlendi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki evden 8 çeyrek altın, 1 yarım altın, 1 beş taş yüzük, 1 altın kolye çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, zanlılar Y.Ş. ile M.U'yu İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakaladı.

Kadın şüpheliler Y.Ş'nin 9, M.U'nun ise 173 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Çayırova kocaeli Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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