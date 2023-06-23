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Çayırova'da Evden Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Çayırova'da Evden Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir evden ziynet eşyası ve para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir evden ziynet eşyası ve para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evden 21 bin lira değerinde ziynet eşyası ile nakit para çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucunda şüphelinin kimliğini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla P.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Çayırova Kocaeli Güncel Haberler

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