Çayırova'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, plastik ham madde yüklü kamyon devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
A.K. idaresindeki 68 KL 236 plakalı plastik ham madde yüklü kamyon, Yeni Mahalle Ali Haydar Efendi Caddesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.