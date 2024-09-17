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Çayırova'da Dairede Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda dairede hasar oluştu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Harman Sokak'taki 8 katlı apartmanın 6'ncı katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri ve dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

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