Çayırova'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.K. 5 yerinden bıçaklandı ve ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı ve şüpheli yakalandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Erhan Sokak'ta bir araçta M.K. ile F.I. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşe olayda F.I, M.K'yi 5 yerinden bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan M.K, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakaladı.