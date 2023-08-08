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Çayırova'da bir zincir marketin deposunda yangın çıktı

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir zincir marketin deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir zincir marketin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Şekerpınar Mahallesi Otomotiv Caddesi'nde bulunan bir zincir marketin deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Büyük alan üzerine kurulu depodaki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Çayırova İtfaiye Kocaeli Güncel Haberler

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