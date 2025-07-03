Çayırova'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yenimahalle Fatih Caddesi'ndeki elektrikçide iş yeri sahibi D.Y. ile G.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, G.O. bıçakla bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.