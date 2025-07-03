Çayırova'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Çayırova'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayda şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yenimahalle Fatih Caddesi'ndeki elektrikçide iş yeri sahibi D.Y. ile G.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, G.O. bıçakla bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev

15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sigaraya ÖTV zammı! Rakamlar belli oldu

Sigaraya ÖTV zammı! Rakamlar belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.