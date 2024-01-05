Çayırova'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Sağlık Teknisyeninin Organları Bağışlandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen sağlık teknisyenin organları ailesi tarafından bağışlandı.

Çayırova ilçesinde 29 Aralık'ta günü beyin kanaması geçiren Özge Berber (40), Gebze ilçesinde özel bir hastaneye kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Berber, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir özel hastaneye sevk edildi.

Müdahalelere rağmen Berber'in gece saatlerinde beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi, kızlarının organları bağışlama kararı aldı.

Abla Sevgi Berber, yaptığı açıklamada, "Şu anda acımız çok taze. Öğrendiğimize göre 6 kişiye organları nakledilecek. Kardeşimizin organlarının, başka insanların yaşama tutunmasını sağlayacağı için acımız bir nebze olsun azaldı." ifadelerini kullandı.

Özel bir sağlık kuruluşunda teknisyen olarak çalıştığı belirtilen Özge Berber'in cenazesinin, yarın Gebze ilçesinde defnedileceği öğrenildi.