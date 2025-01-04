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Çayırova'da Araç Parkı Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çayırova'da Araç Parkı Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir araç park etme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 34 yaşındaki Emre Ö. hayatını kaybetti. Kardeşi Muhammet Ö. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde komşular arasında "araç park etme" meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi 143/1 Sokak'ta araç park yeri nedeniyle Emre Ö. (34) ve ağabeyi Muhammet Ö. (35) ile ismi henüz öğrenilemeyen komşuları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, evinden aldığı tabancayla 2 kardeşe ateş etti.

Bu esnada otomobiliyle olay yerinden kaçmaya çalışırken yaralanan Emre Ö, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada bacağından yaralanan Muhammet Ö. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, Emre Ö. ise Gebze ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Emre Ö. müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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