Çayırova'da Anne, Oğlunu Boğarak Öldürdü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kadın, 4 yaşındaki oğlunu boğarak hayatına son verdi. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün M.İ'nin (33) evine gelenler, oğlu M.H.Y'nin (4) hareketsiz halde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alınan annenin ifadesinde, oğlunu boğarak öldürdüğünü beyan ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen kadın tutuklandı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
