Çayırova'da Akaryakıt İstasyonu Çalışanına Darbe: Zanlı Gözaltına Alındı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir akaryakıt istasyonu çalışanı darbedilerek yaralandı. Olayın ardından emniyet ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir akaryakıt istasyonu çalışanını darbederek yaralayan zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Kasım'da bir akaryakıt istasyonunda görevli M.E.S'nin, yakıt almaya gelen kişi tarafından darbedildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki faaliyetin ardından ekipler, şüpheli G.G.Ö'yü gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel