Çayırova'da 5 Katlı Binada Yangın: 8 Kişi Dumandan Etkilendi

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde 5 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangında binada oturan 8 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi 5211. sokaktaki 5 katlı bir binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple binanın zemin katında yangın başladı. Yangın nedeniyle binanın içi dumanla doldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangını söndürmek için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile binada yaşayan Mehmet K., Seyran K., Şeyma Nur K., Mediye K., Sercan E., Agah E., Gülten E. ve Emine A.'yı tahliye etti. Dumandan etkilenen 8 kişiden 3'üne olay yerinde ayakta tedavi uygulanırken, 5 kişi tedbir amacıyla ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek, bina içerisindeki dumanı tahliye etti. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

HABER-KAMERA: Erol POLAT/ÇAYIROVA(Kocaeli),