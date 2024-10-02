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Çayırova'da 5 Katlı Binada Yangın: 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Çayırova'da 5 Katlı Binada Yangın: 8 Kişi Dumandan Etkilendi
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 5 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde 5 katlı binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü; 8 kişi dumandan etkilendi.

Çayırova Mahallesi 5211. Sokak'taki 5 katlı binanın zemin katında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle bina dumanla dolarken, ihbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, bir yandan da merdivenli araçla binada yaşayan ve dumandan etkilenen Mehmet K., Seyran K., Şeyma Nur K., Mediye K., Sercan E., Agah E., Gülten E. ve Emine A.'yı tahliye etti. Dumandan etkilenen 8 kişiden 3'üne olay yerinde ayakta müdahale edilirken, 5'i tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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