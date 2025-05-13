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Çayırova'da 12 Özel Birey İçin Asker Kınası Etkinliği Düzenlendi

Çayırova'da 12 Özel Birey İçin Asker Kınası Etkinliği Düzenlendi
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 'Engelliler Haftası' kapsamında 12 özel birey için asker kınası eğlencesi yapıldı. Etkinlikte, temsili askerlik yapan bireylere asker künyesi ve çantası hediye edildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde askerlik yapma hayali kuran 12 özel birey için asker kınası eğlencesi yapıldı.

Çayırova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Engelliler Haftası" kapsamında Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde, Derince Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığına temsili askerlik vazifesine gidecek 12 özel birey için kına programı düzenlendi.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Türk Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan etkinlikte Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, özel bireylere asker künyesi ve çantası hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çifti, "Askerlik bizim için çok kutsal bir görev, burada temsili de olsa özel çocuklarımızı hep birlikte askere uğurlayacağız. Rabbim hepsine hayırlı tezkereler nasip eylesin. Askerlik ocağı, peygamber ocağıdır." ifadelerini kullandı.

Türk bayrağı açıp hatıra fotoğrafı çektiren özel bireylerin eline, aileleri tarafından askerlik kınaları yakıldı.

Özel bireyler 1 günlük temsili askerlik yaparak tezkere heyecanı yaşayacak.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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