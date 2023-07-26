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Çayırova Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Hizmeti Veriyor

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Çayırova Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahipleri için sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Yemek pişirme imkanı bulunmayan yaşlı, kimsesiz, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara düzenli bir şekilde giden yemekler belediye ekiplerince bizzat teslim ediliyor.

Çayırova Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti veriyor.

Çayırova Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahipleri için sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımını düzenli olarak gerçekleştiriyor. Yemek pişirme imkanı bulunmayan yaşlı, kimsesiz, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara düzenli bir şekilde giden yemekler belediye ekiplerince bizzat teslim ediliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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