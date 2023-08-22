Çayırova Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Kırtasiye Yardımı Yapacak

Çayırova Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yaparak eğitime destek sağlayacak. Yardımlar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başvuru yapılmasının ardından verilecek.

Çayırova Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye yardımı yaparak eğitime destek olacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitime destek sağlamak için ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı gerçekleştirilecek.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yapılacak yardımda şartları karşılayan ihtiyaç sahibi ailelere başvuru yapılmasının ardından destek verilecek.

Talebi bulunan aileler, 28 Ağustos'ta belediye binasına giderek başvurularını yapabilecek.