Çayırova Belediyesi Akse Mahallesi'nde Gençlik Merkezi İnşa Ediyor

Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi'nde gençlik merkezi inşa ediyor. Gençlik merkezi, akıl ve zeka oyunları, güzel sanatlar, inovasyon, müzik atölyeleri ve dersliklerle gençlerin zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlayacak.