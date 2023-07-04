Çayırova Belediye Başkanı Esnaf Ziyaretinde

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede yapılan çalışmaları anlatmak ve esnafın taleplerini dinlemek için esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Çiftçi, işletmeleri gezerek esnafın taleplerini not aldı ve fikir alışverişinde bulundu. Gönül belediyeciliğinin önemine vurgu yapan Çiftçi, vatandaşların memnuniyetini sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Ayrıca, esnafa yaptıkları katkı ve çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yapılan çalışmaları anlatmak ve esnafın taleplerini dinlemek için sahaya inen Çiftçi, işletmeleri gezdi. Esnafın taleplerini not alan Çiftçi, işletmecilerle fikir alışverişinde bulundu.

Gönül belediyeciliğinin, gönülleri kazanmak, gönüller yapmak ve gönülleri hoş tutmak olduğunu belirten Çiftçi, "Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden memnun olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Çayırova'ya hizmet için buradayız. İnsanımızı memnun edebiliyorsak ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

Çiftçi, yaptıkları katkı ve çalışmalardan ötürü esnafa teşekkür etti.