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Çayır tırtılı popülasyonuna karşı önlemler alınmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çayır tırtılı popülasyonuna karşı önlemler alınmaya başlandı

Bilecik'te ayçiçeği ekili alanlarda çayır tırtılı popülasyonun arttığı ve ayçiçeği ekili alanlarda zararlar oluşturduğu tespit edildi.

Bilecik'te ayçiçeği ekili alanlarda çayır tırtılı popülasyonun arttığı ve ayçiçeği ekili alanlarda zararlar oluşturduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü vatandaşların muhtarlar ile bir araya gelerek, alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kent genelinde ayçiçeği ekili alanlarda 16 Temmuz tarihinden itibaren çayır tırtılı popülasyonun arttığı ve ayçiçeği ekili alanlarda zararlar oluşturduğunu tespit etti. Tespite karşılık ilaçlı müdahalenin erkenden başlaması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri muhtarlarla bir araya gelerek, alınacak önlemler hakkında istişare ettiler. Gerçekleştirilen istişarelere Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı Muhtarı İlhami Çınar ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

(Cem Kaan Toka /İHA)

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