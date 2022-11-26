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ÇAYI GEÇ GETİRDİ DİYE TABANCAYLA VURAN ŞÜPHELİ, TORUNU ÇIKTI

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Bursa'da, İsmail Güder'in silahla yaralanmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çay ocağı sahibi ile tartışan kişinin K.D. (53) olduğunu belirledi.

Bursa'da, İsmail Güder'in silahla yaralanmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çay ocağı sahibi ile tartışan kişinin K.D. (53) olduğunu belirledi. Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Güder'i tabancayla vuranın ise K.D.'nin torunu M.E.K. (14) olduğunu, şüpheliyi de olay yerinden H.D.'nin (22) kaçırdığını tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, M.E.K. ve H.D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bursa Güncel Haberler

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