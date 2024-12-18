Üye Girişi
Haberler
HTŞ Lideri Colani'den PKK/YPG için son uyarı: Ya çekilme ya da askeri operasyon
Colani'den PKK/YPG için son uyarı: Ya çekilme ya da askeri operasyon
Mesrur Barzani: Türkiye Kürtlerle değil PKK ile savaşıyor
Barzani'den dikkat çeken "Türkiye" açıklaması
ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
Terörist Mazlum Abdi'yi dinlediler, Türkiye'yi tehdit ettiler
Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istedikleri kadının kocasına kurşun yağdırdılar
Kaçırmak istedikleri kadının kocasına kurşun yağdırdılar

Çaygören Barajı'ndaki Doluluk Oranı Yağışlarla Yüzde 20'ye Çıktı

Çaygören Barajı'ndaki Doluluk Oranı Yağışlarla Yüzde 20'ye Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kuraklık nedeniyle yüzde 10 seviyesine düşen Çaygören Barajı'nın su seviyesi, son günlerdeki kar ve yağmurlar ile yüzde 20'ye ulaştı. Barajın durumu çiftçiler için sevindirici olurken, su tasarrufu konusunda uyarılar yapıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırları içinde bulunan, Sındırgı, Bigadiç, Kepsut ve Balıkesir'deki ovaların bir bölümünü sulayan Çaygören Barajı'nda mevsimsel kuraklık nedeniyle yüzde 10 seviyesine gerileyen doluluk, yüksek rakımlı mahallelerde etkili olan kar ve yağmurlar ile yüzde 20'ye ulaştı.

Uzun süre yağış almayan ilçede son günlerde etkili olan yağışlar çiftçileri sevindirdi. Çaygören Barajı'ndaki su seviyesi dron ile görüntülendi.

Temelden yüksekliği 62 metre, depolama hacmi 159 milyon metreküp olan Çaygören Barajı, 20 bin 26 dekar tarım arazisinin sulanmasında kullanılıyor.

Barajda yaşanan kuraklığın çiftçileri olumsuz etkilememesi için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından önlemler alınacağı öğrenildi. Yetkililer, su kaynaklarının daha tasarruflu kullanılması konusunda çiftçilere uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
img

Esad'ı deviren liderden ses getirecek Türkiye açıklaması
img

Söylediklerinden pişman olup Bülent Ersoy'un dizlerine kapandı
img

Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki Ecrin'den haber var
Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki Ecrin'den haber var
Ancelotti tarihe geçti: FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in
Real Madrid tarihine geçti
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
Erkeğin, kaynanasının elini öpmesi caiz mi? Ünlü ilahiyatçıdan tartışılacak yanıt
Kaynana-damat sorusuna yanıtı büyük tartışma çıkaracak
Suriye'den kaçan binlerce rejim askeri harekete geçti: Bizi ülkemize gönderin
Suriye'den kaçan binlerce rejim askeri harekete geçti: Bizi ülkemize gönderin

Son Dakika Haberleri

Adana elektrik kesintisi! 19 Aralık Yüreğir, Sarıçam, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 19 Aralık Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 19 Aralık Küçükçekmece, Ümraniye, Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 19 Aralık Keçiören, Mamak, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 19 Aralık Akhisar, Şehzadeler, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 19 Aralık Şehitkamil, İslahiye, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 19 Aralık Yıldırım, İnegöl, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 19 Aralık Muratpaşa, Manavgat, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 19 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Ereğli, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Aralık Perşembe Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Aralık Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.