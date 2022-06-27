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Çaycuma sanayi sitesi sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çaycuma sanayi sitesi sular altında kaldı

Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde yoğun yağışın devam etmesiyle Sanayi Sitesi sular altında kalırken kağıt fabrikasının orada bulunan derede taştı.

Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde yoğun yağışın devam etmesiyle Sanayi Sitesi sular altında kalırken kağıt fabrikasının orada bulunan derede taştı.

İlçenin girişinde bulunan Sanayi Sitesi, dün gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak yağışın sürmesi nedeniyle sular altında kaldı. İş yeri sahipleri acil dükkanlarına gelerek tahliye yapmaya başladı. Su seviyesinin artması ile Çaycuma Belediyesi sanayi esnafına uyarısında; " Sanayi esnafının dikkatine! Sanayi sitesi civarında ırmaktaki su seviyesi aşırı yükselmiş olup, ırmak tarafından menfezlerden sanayi sitesine sular gelmektedir. Belediyemiz, menfezlerin ağzını kapatma çalışmalarını sürdürmekte olup, ırmak yatağındaki suların daha da yükselmesi ihtimaline karşın, işyeri sahiplerinin tedbir almaları önemle duyurulur."

(Gülcan Çolak/İHA)

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