Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze ve eşi oy kullandı

Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze ve eşi oy kullandı

Güncel Haberler

Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze ve eşi Rüya Cansu Göze oyunu kullandı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde saat 8 itibariyle vatandaşlar oyunu kullanmaya başladı.

Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze ve eşi Rüya Cansu Göze oyunu kullandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde saat 8 itibariyle vatandaşlar oyunu kullanmaya başladı.

Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze ve eşi Rüya Cansu Göze ile birlikte Şehit Aydın Berber Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi. 1005' nolu sandığa gelen Kaymakam Göze ve eşi kabine girerek oyunu kullandı. Kaymakam Göze, hayırlı uğurlu olsun dileklerinde bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title