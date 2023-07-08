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Çaycuma'da Yıldırım Çatıya Düştü, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Hasan H.'nin evinin çatısına yıldırım düştü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatı kullanılamaz hale geldi.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan ve Saltukova Belediyesi'nde çalışan Hasan H.'nin evinin çatısına yıldırım düştü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatı kullanılamaz duruma geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde meydana geldi. Belediyede garaj amiri olarak görev yapan Hasan H.'nin 2 katlı evinin çatısına yıldırım isabet etti. Çatı alev alırken, evdekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına, Çaycuma, Filyos ve Saltukova itfaiye ekipleri müdahale etti. Bir süre sonra söndürülen yangında çatı kullanılamaz hale geldi. Müdahale anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Saltukova İtfaiye Çaycuma Güncel Haberler

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