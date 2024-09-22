Üye Girişi
Haberler

Çaycuma'da Ters Yöne Geçen Otomobil Yolcu Otobüsüne Çarptı, 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Çaycuma'da Ters Yöne Geçen Otomobil Yolcu Otobüsüne Çarptı, 1 Çocuk Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ters yönde ilerleyen otomobilin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 7 yaşındaki Emir Toprak hayatını kaybetti, annesi, babası ve kardeşi yaralandı.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde ters yöne geçip yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki Emir Toprak (7) hayatını kaybetti, annesi, babası ve kardeşi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çaycuma- Bartın yolu Akyamaç Köyü mevkiinde meydana geldi. Ramazan Toprak idaresindeki 67 ZF 499 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayarak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil Ankara'dan Bartın'a gelen Efe Tur firmasına ait yolcu otobüsüne çarpıp takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Emir Toprak olay yerinde yaşamını yitirirken, annesi Melek, babası Ramazan ve kardeşi Enes yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Çaycuma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 38 yolcusu bulunan otobüste ise maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Güvenlik Otomobil Çaycuma 3-sayfa trafik Sağlık Güncel Çocuk Kaza

Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

 Özel'i topa tutan Yüksel Arslan'a, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı

Özel'i topa tutan milletvekiline, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı

 Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı

Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı
Hatay'da Reyhanlı Baraj Gölü'ne giren 5 Suriyeli boğuldu

Pazar eğlenceleri felaketle sonuçlandı! Suriyeli baba ile 4 çocuğunun korkunç ölümü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı kaç kaç, maç bitti mi? Lyon Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Lyon Marsilya maçı kaç kaç, maç bitti mi? S Sport CANLI izle! (INTER MİLAN) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Adana Demirspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Adana Demirspor Alanyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Beşiktaş Eyüpspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Eyüpspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Eyüpspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! BJK Eyüpspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! S Sport CANLI izle! (HD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Villarreal Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Villarreal Barcelona maçı kaç kaç, maç bitti mi? Çorum FK Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Çorum FK Kocaelispor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Karşıyaka Elazığ Karakoçan maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Karşıyaka Elazığ Karakoçan maçı kaç kaç, maç bitti mi? Mersin İY Erbaaspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Mersin İY Erbaaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });