Çaycuma'da Otomobil Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

M.G'nin (28) kullandığı 67 AFL 046 plakalı otomobil, organize sanayi bölgesi mevkisinde refüjden önüne çıkan Serkan C'ye (41) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Serkan C, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Serkan C, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.