Çaycuma'da Otomobil Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir otomobilin refüjden önüne çıkan bir yayaya çarpması sonucunda 41 yaşındaki Serkan C. yaşamını yitirdi. Olay sonrası sürücü ifadesini vermek üzere karakola götürüldü.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
M.G'nin (28) kullandığı 67 AFL 046 plakalı otomobil, organize sanayi bölgesi mevkisinde refüjden önüne çıkan Serkan C'ye (41) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Serkan C, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Serkan C, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel