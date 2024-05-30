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Çaycuma'da kavşakta kaza: 1 ölü, 1 yaralı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen kavşak kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada trafik ışıklarının çalışmadığı iddia edildi.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Hasan Durmuş (69) hayatını kaybetti, Aydın T. (69) ise yaralandı. Kaza sırasında trafik ışıklarının çalışmadığı öne sürüldü.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Çaycuma ilçesi, İstasyon Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Sanayiden çıkan Hasan Durmuş yönetimindeki 37 PV 451 plakalı otomobil ile Bartın yönünden gelen Aydın T. idaresindeki 67 ABN 618 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Durmuş kurtarılamadı.

Kaza sırasında trafik ışıklarının çalışmadığı iddia edilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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