Çaycuma'da Freni Patlayan Kamyonet Devrildi: 2 Ölü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde freninin patlaması sonucu devrilen kömür yüklü kamyonda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğünün koordinesinde köylere kömür yardımı sağlayan İbrahim Sarıkaya'nın (65) kullandığı 35 AJ 0453 plakalı kamyonet, Aliköy İmamlar Mahallesi'nde orman yolunda seyir halindeyken frenin patlaması sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan İsmail Yüksel (33) ve Şevket Usta (57) yaralandı.

Araçta sıkışan Sarıkaya ve Usta, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Sarıkaya ve Usta, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildikleri sırada hayatlarını kaybetti.

Yaralı Yüksel'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
