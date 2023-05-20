Çaycuma'da Fener Alayına Yoğun Katılım Gerçekleşti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde meşaleli fener alayına katılım yoğun oldu. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşındı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde meşaleli fener alayına katılım yoğun oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104.yılı akşamı, Çaycuma merkezde toplanıldı. Çaycuma Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından gösteriler yapıldı. Akabinde bir araya gelen binlerce kişi, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile bando eşliğinde yürüyüşe geçti. Sık sık slogan atan kalabalığa çevredekiler alkışlarla destek verdi. Her yaştan katılımın olduğu yürüyüşe; Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, CHP İlçe Başkanı Fahri Diler, ADD Çaycuma Şube Başkanı Bayram Cura, CHP önceki dönem il başkanı ve milletvekili adayı Umut Başoğlu, CHP İl Genel Meclis Üyeleri ve binlerce vatandaş topluluğu katıldı.

Çoşkulu şekilde görsel şölen oluşan kortej yürüyüşü belediye binası önünde havai fişek gösterisi ile son buldu. - ZONGULDAK