Çaycuma'da Ev Yangını: Tencere Unutuldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ev sahibinin ocakta tencereyi unutması sonrası yangın meydana geldi. Yangına kısa sürede müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre olay Çaycuma ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre R.Ö., sabah saatlerinde ocağa koyduğu tencereyi bir süre sonra unuttu. Bir süre sonra alevleri gören ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye duruma müdahale etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayda maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK