Çaycuma'da Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde etkili olan dolu, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü ve hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler trafikte zorluk yaşadı ve ağaç dalları kırıldı.
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde etkili olan dolu, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.
Çaycuma'da öğle saatlerinde yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Fındık büyüklüğündeki doluyu görenler, bina saçaklarının altına kaçtı. Sürücüler, otomobillerini kapalı alanlara götürmeye çalıştı. Dolu nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, ağaçların dalları kırıldı. Dolu, kısa süre sonra yerini sağanağa bıraktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel