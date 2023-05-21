Çaycuma'da 2 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili yayın yasağı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği olayla ilgili yayın yasağı getirildi.

Çaycuma Cumhuriyet Savcılığı tarafından talep edilen yayın yasağı mahkeme tarafından kabul edildi. Soruşturma tamamlanana kadar dosya hakkında yayın yasağı getirilmesi kararıyla ilgili olarak şöyle denildi:

"Şüpheli tarafından cinsel istismara uğradığı, yine şüphelinin bu eylemine devamla yaşı küçük mağduru tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ettiği, devam olunan soruşturma kapsamında mağdur Nisa N.Ö.'nün ablası olan yaşı küçük R.Ö.'nün de benzer şekilde cinsel istismara uğradığı olayla ilgili olarak başkalarının şöhret ve haklarının toplum sağlığının ve ahlakının, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliğini ve toprak bütünlüğünün korunması, devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamında hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayın yapılmasının 5187 sayılı kanunun 3/2 maddesi gereğince yasaklanmasına karar verilmiştir." - ZONGULDAK