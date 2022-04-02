Çaya düşüp, kaybolan asteğmeni arama çalışmalarında 2'nci gün (5) - Haberler

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Çaya düşüp, kaybolan asteğmeni arama çalışmalarında 2'nci gün (5)

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Çaya düşüp, kaybolan asteğmeni arama çalışmalarında 2'nci gün (5)

Çaya düşüp, kaybolan asteğmeni arama çalışmalarında 2'nci gün (5)HULUSİ AKAR VE YAŞAR GÜLER'DEN TAZİYE MESAJIHakkari'de görev yapan ve Derecik Çayı'na düşerek şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar taziye mesajı yayımladı.

Çaya düşüp, kaybolan asteğmeni arama çalışmalarında 2'nci gün (5)

HULUSİ AKAR VE YAŞAR GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Hakkari'de görev yapan ve Derecik Çayı'na düşerek şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar taziye mesajı yayımladı. Akar, mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 2 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Şehit Kupşen için yayımladığı başsağlığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,


Çaya düşüp, kaybolan asteğmeni arama çalışmalarında 2'nci gün (5)

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Yaşar Güler, Derecik, Milli, Şehit, Güncel, Haberler

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