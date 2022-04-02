Çaya düşüp, kaybolan asteğmeni arama çalışmalarında 2'nci gün - Haberler

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Çaya düşüp, kaybolan asteğmeni arama çalışmalarında 2'nci gün

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Hakkari Derecik'in Samanlı köyünde, 2 gün önce arama-tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybedip, Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan asteğmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Hakkari Derecik'in Samanlı köyünde, 2 gün önce arama-tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybedip, Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan asteğmenin cansız bedenine ulaşıldı. Düştüğü yerden 1600 metre uzaklıkta bulunan asteğmenin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Hakkari merkeze gönderilecek.

HAKKARİ (DHA)

Çaya düşüp, kaybolan asteğmeni arama çalışmalarında 2'nci gün

Çaya düşüp, kaybolan asteğmeni arama çalışmalarında 2'nci gün

Çaya düşüp, kaybolan asteğmeni arama çalışmalarında 2'nci gün

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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