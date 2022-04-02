Çaya düşüp, kaybolan asteğmeni arama çalışmalarında 2'nci gün
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Hakkari Derecik'in Samanlı köyünde, 2 gün önce arama-tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybedip, Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan asteğmenin cansız bedenine ulaşıldı.
Hakkari Derecik'in Samanlı köyünde, 2 gün önce arama-tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybedip, Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan asteğmenin cansız bedenine ulaşıldı. Düştüğü yerden 1600 metre uzaklıkta bulunan asteğmenin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Hakkari merkeze gönderilecek.
HAKKARİ (DHA)