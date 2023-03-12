Çaya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

ERZURUM'un Oltu ilçesinde Oltu Çayı'na düşen sokak köpeğini mahsur kaldığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Oltu ilçe merkezinden geçmekte olan Oltu Çayı'nda bir köpeğin düşerek mahsur kaldığını gören esnaf, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri merdiven ile çaya girdi ve köpeğin yanına gitti. Yaklaşık 30 dakikalık bir uğraşın ardından köpek düştüğü çaydan çıkartıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen köpek salıverildi. İlçe merkezinde taksicilik yapan Seyfettin Bulut, Oltu Çayı'ndan köpeğin havlama sesleri geliyordu. Baktığımızda mahsur kaldığını gördük ve hemen itfaiyeye bilgi verdik. Onlar da sağ olsun kısa sürede gelip kurtardı" dedi.