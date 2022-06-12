Çaya düşen Halime hemşire boğuldu, arkadaşı kayboldu (2) - Haberler

VALİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU OLAY YERİNDE

Siirt'in Pervari ilçesinde, Botan Çayı kenarında piknik yaparken elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düşen hemşire Halime Timurtaş boğuldu, onu kurtarmak için suya giren hemşire Eyyüp Güneş ise kayboldu. Olayın ardından Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, ilçe Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya ve diğer yetkililerden bilgi aldı. İlçe Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya ve diğer yetkililerden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu'na İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin de eşlik etti. Burada açıklama yapan Hacıbektaşoğlu, "Müküs Çayı kenarında elini yıkadığı sırada, dengesini kaybedip akıntıya kapılan hemşire arkadaşımız Halime Timurtaş, çaydan çıkarılsa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık çalışanlarımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Olay sırasında hemşire arkadaşımız Halime'yi çaydan çıkarmaya çalışan kayıp Eyyüp Güneş kardeşimiz için AFAD, UMKE, Jandarma ekiplerimiz ile Van ilinden Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi bölgede arama çalışmalarına devam ediyor. En büyük temennimiz kayıp arkadaşımız Eyyüp Güneş'i sağ salim aramızda görmektir. Olay ile ilgili adli makamlarca gerekli tahkikata başlandı" dedi. Bölgede arama- kurtarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT,