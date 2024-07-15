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Çay taştı, at iş makinesiyle kurtarıldı

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Pasinler ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen taşkınlar sonucunda atlar iş makineleriyle kurtarıldı.

ÇAY TAŞTI, AT İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI

Sağanak yağış sonrası Pasinler ilçesinde de taşkınlar yaşandı. İlçenin kaplıcalar bölgesinden geçen Hasankale Çayının debisi yükseldi. Pasinler Belediyesi, iş makineleriyle el sularının getirdiği atıkları temizledi. Yağış, ilçeye bağlı Büyükdere ve Pelitli Mahallelerinde de hasara yol açtı. Ekili arazileri su kaplarken, köyden geçen derede mahsur kalan atlar, iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Pasinler Çay Hayvanlar Doğa Yaşam Güncel Haberler

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