Çay Sektörü Çin'in Tibet Bölgesindeki Ücra Köye Refah Getirdi

Çin'in Tibet bölgesindeki Bome ilçesinde yer alan Xoiwaka köyü, eşsiz iklimi sayesinde çay ekimine elverişli konumda bulunuyor.

2019'da yerel yönetimin rehberliğinde köyde çay endüstrisi teşvik edildi. Bu da köylülerin önemli ölçüde daha yüksek gelir elde etmesine katkı sağladı.

SES 1 (Tibetçe): PADMA YUDRON, Bölge sakini:

"Burada sulama ve gübreleme işiyle uğraşıyorum. Günlük 200 yuan (yaklaşık 29 ABD doları) gelirim var."

2019'dan bu yana köyde çay tarımına 40 milyon yuandan (yaklaşık 5,8 milyon ABD doları) fazla yatırım yapılırken, bu yatırımların 30 milyon yuanını (yaklaşık 4,4 milyon ABD doları) çay üretim işletmeleri yaptı.

SES 2 (Tibetçe): TSEGYEL NORBU, Xoiwaka köyü Parti Şefi:

"Köyümüz 2019'dan beri çay yetiştirmek için çaba sarf ediyor. Bu zamandan beri köydeki her hane çay tarlalarıyla ilgilenme şansına sahip. Artık köylülerin geçimlerini sağlamak için dağlarda şifalı ot toplamalarına gerek kalmadı, köy içinde çalışarak iyi bir gelir elde edebiliyorlar ki bence bu çok iyi bir şey."

Çay ve ilgili sektörler sayesinde köydeki her hanenin geliri 2019'dan bu yana ortalama 280.000 yuan (yaklaşık 40.755 ABD doları) arttı.

2022'de köyde kişi başına düşen net gelir 39.000 yuana (yaklaşık 5.677 ABD doları) ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor.

(XHTV)