Çay ocağından patenli hırsızlık kamerada BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çay ocağına giren hırsızlık şüphelisi, 300 TL'yi çaldıktan sonra patenle hızlıca kaçtı. BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çay ocağına giren hırsızlık şüphelisi, 300 TL'yi çaldıktan sonra patenle hızlıca kaçtı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, saat 13.30 sıralarında, Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda pasajdaki çay ocağında meydana geldi. Müşterilerine çay vermek için yalnız çalıştığı iş yerinden çıkan Neşe Ö.'yü gözleyen kimliği belirsiz kişi, çay ocağına girerek, çekmecelerdeki 300 TL'yi çalarak kullandığı patenle kaçtı. Servisten dönen Neşe Ö., çekmecede paraları bulamayınca güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Patenli şüphelinin çekmecedeki paraları çalıp, kaçtığını gören Neşe Ö., polise şikayette bulundu. Parmak izi alan ekipler, görüntülerden, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel Atatürk Bulvarı İnegöl Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çay ocağından patenli hırsızlık kamerada - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.