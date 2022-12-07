Çay ocağında otururken husumetlileri darbetti, beyin kanaması geçirdi

BATMAN'da, çay ocağında oturduğu sırada, husumetlilerinin de olduğu grup tarafından darbedilen Eyüp Parça (32), beyin kanaması geçirdi.

BATMAN'da, çay ocağında oturduğu sırada, husumetlilerinin de olduğu grup tarafından darbedilen Eyüp Parça (32), beyin kanaması geçirdi. Parça, hastanenin yoğun bakımında tedaviye alınırken, polis de saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan köyünde yaşayan Eyüp Parça, geldiği Batman'da çay ocağında otururken, köylerindeki araziler nedeniyle uzun zamandır husumetli olduğu kişilerin de bulunduğu grup tarafından darbedildi. Parça, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Parça'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alınan Parça'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.