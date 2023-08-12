Elazığ'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

6 kişinin yaralandığı çay ocağı saldırısında 2 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ - Elazığ'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralanmıştı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 3 gün önce Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla çay ocağının önüne gelen şüpheli veya şüpheliler, pompalı tüfekle çay ocağına ateş etti. Çay ocağında otururken vücuduna saçmalar gelen 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit etti. Kimlikleri tespit edilen A.D. ve F.K.(18), düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerinden A.D. ve D.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.