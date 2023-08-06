Çay kenarına atılan sera atıkları alev aldı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sera atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saat 03.30 sıralarında Sarıağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay kenarına bırakılan sera atıklarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çay kenarından yükselen duman ve alevleri göre çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ekiplerce gerçekleştirilen söndürme çalışmasının ardından alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Bölgede yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Ekipler yangınla ilgili tahkikat başlattı.