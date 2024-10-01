Çay Kaşığıyla Otomobil Çalan Şüpheli Yakalandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, çay kaşığı ile yaptığı özel aparatla otomobilin kapısını açıp, çalan İ.C., polis tarafından yakalandı. Şüphelinin otomobil çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı ile Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde otomobil hırsızlığı ihbarı aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, otomobilin çalındığı noktada araştırma ve inceleme yaptı. Polis, şüphelinin İ.C. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla İ.C. yakalanıp, gözaltına alındı. İ.C.'nin çay kaşığından yaptığı özel aparatla otomobilin kapısını açıp, çaldığı saptandı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu arada İ.C.'nin otomobili çaldığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.