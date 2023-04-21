ÇAY İÇERKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

ELAZIĞ'da, çay içerken silahlı saldırıya uğrayan Armağan T., ayağından yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışıyor.

Olay, öğleden sonra, merkez Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Armağan T., kaldırımda, iskemlede oturup çay içerken, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan Armağan T. yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Armağan T., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.