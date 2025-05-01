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Çay'da 'Sürdürülebilir Koyun' Projesi Kapsamında Koyun Dağıtımı Yapıldı

Çay'da 'Sürdürülebilir Koyun' Projesi Kapsamında Koyun Dağıtımı Yapıldı
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Çay ilçesinde gerçekleştirilen törende, İl Özel İdaresi'nin 'Sürdürülebilir Koyun' projesi kapsamında 500 küçükbaş koyun, 20 üreticiye dağıtıldı. Üreticiler, aldıkları koyunların ödeme planını 30 ay sonra gerçekleştirecek.

Çay ilçesinde "Sürdürebilir Koyun" projesi kapsamında üreticilere koyun dağıtıldı.

İl Özel İdaresi'nin "Sürdürülebilir Koyun" projesi kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden temin edilen 500 küçükbaşın dağıtımı, Çay Hayvan Borsası'nda düzenlenen törende, bölgedeki 20 üreticiye yapıldı.

Üreticiler, proje kapsamında aldıkları koyunların ödemesini 30 ay sonra yapacak.

Törene, Çay Kaymakamı Fatih Topuz, İl Genel Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kadir Kiper - Güncel
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