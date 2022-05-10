Çay almayan esnafın iş yeri camlarını kırıp, 2 kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kendisinden çay almayan esnafın iş yerlerinin camlarını kırıp, tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaralayan büfe işletmecisi Yunis Yolcu, tutuklandı.

Olay, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Büfe işleten Yunis Yolcu, berber M.C. ile iş yerinde çay demleyip komşularına ikram etmesi nedeniyle tartıştı. Yunis Yolcu, M.C.'nin, çay satışına engel olduğunu ileri sürdü. Yunis Yolcu, geçen hafta cuma gecesi berber dükkanının camlarını kırdı. M.C., Yunis Yolcu hakkında şikayetçi olmadı.

Yaralanan M.A.Ö. ve C.A.'nın tedavisi devam ederken, aldığı darbelerle yaralanan Yunis Yolcu ise tedavisinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Yunis Yolcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.