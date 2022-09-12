Çavuşoğlu: "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor" Güncel Haberler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Milli Mücadelede Son Kale Haymana Etkinliği'nin, "Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu"nun açılışına katıldı (1) Bakan Çavuşoğlu: "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Milli Mücadelede Son Kale Haymana Etkinliği'nin, "Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu"nun açılışına katıldı (1) Bakan Çavuşoğlu: "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu Yunanistan'a bir uyarıdır" Kaynak: AA / Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Sakarya Ankara Güncel Haberler

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