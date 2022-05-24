Çavuşoğlu ve Filistinli mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi - Haberler

Filistin ziyareti kapsamında Ramallah'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı yaptı. Bakan Çavuşoğlu "Kabul görmüş uluslararası parametreler temelinde, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması şarttır. İki devletli çözüm vizyonundan kimsenin uzaklaşmaması gerekiyor" dedi.

Basın toplantısında Filistin Dışişleri Bakanı el-Maliki şunları kaydetti;

Demirören Haber Ajansı / Güncel