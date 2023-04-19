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Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü

Güncel Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Kuleba bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ukrayna'daki güncel gelişmeler ele alındı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna Güncel Haberler

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